Everton arrache le match nul face à Manchester United

Les Red Devils ont atteint la fin de la première période pour s'imposer 2-0 et terminer le match sur le score de 3-3 face à Everton.

Le premier but est venu à la 24e minute, Rashford centre vers Cavani qui arrive à placer son pied sur le ballon. Le deuxième est venu du pied droit de Bruno Fernandes. Avec de l'espace, après avoir été servi par Wan-Bissaka, l'international portugais a tiré fort à distance, le ballon passant au-dessus du gardien suédois pour un superbe but. Everton a réagi au début de la seconde période et a fait match nul en trois minutes. D'abord, à la 49e, Doucouré a profité d'une défense hasardeuse de De Gea, pour réduire la marge. À la 52e, encore Doucouré a servi pour James Rodríguez, qui, avec de l'espace dans la zone, n'a pas pardonné et a envoyé le ballon au fond des filets. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer est revenue en tête par McTominay après le centre de Luke Shaw. Robin Olsen a glissé et n'a pas réussi à éviter le troisième après 70 minutes. Dernière action, coup franc qui est d'abord dévié, le ballon atteignant Calvert-Lewin, qui trompe De Gea. Manchester United est à 2 points de son rival City, qui mène avec 47 points et avec deux matchs de moins à jouer. L'équipe de Carlo Ancelotti est 6e, à 10 points du sommet.