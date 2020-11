Carlo Ancelotti : "James a trouvé le club idéal"

Et si Everton avait fait le gros coup de ce mercato estival ? En arrachant James Rodriguez au Real Madrid sans avoir à dépenser le moindre euro, les Toffees ont semble-t-il frappé fort. Ce coup d’éclat porte le sceau de Carlo Ancelotti, tant la présence de l’entraîneur italien a compté pour séduire le Colombien et le faire venir en Angleterre.

"Il voulait un nouveau défi et il était dans une situation désespérée"

Impressionnant depuis son arrivée, James Rodriguez rend pour l'instant à son entraîneur la confiance accordée. Dans un entretien accordé à 'NBC Sports', Carlo Ancelotti est justement revenu sur l'arrivée du milieu offensif chez les Toffees. "Avant toute chose, James voulait se trouver un nouveau club dans lequel il jouerait plus souvent qu’au Real. Il était en Espagne, à Madrid, depuis longtemps et il ne jouait pas beaucoup", a d'abord confié l'ancien coach du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, avant de développer.

"Il voulait un nouveau défi et il était dans une situation désespérée. Je pense qu’il a trouvé l’endroit idéal pour rebondir car il me connaît et je le connais. Everton est un club qui veut progresser, qui a un grand projet. James a trouvé le club idéal pour démontrer toutes ses grandes qualités. C’est un très grand joueur qui joue au football comme si c’était quelque chose de simple", a ensuite expliqué le technicien italien. En sept matches de Premier League, James a déjà inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives.