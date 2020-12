Everton demande des explications sur le report de son match contre City

L'affiche de Premier League qui aurait dû avoir lieu lundi soir à Goodison Park entre Everton et Manchester City n'a finalement pas eu lieu, et a été reportée à une date ultérieure par les autorités.

Un report causé par la découverte de plusieurs cas de coronavirus quelques jours plus tôt dans l'effectif et dans le staff des Citizens. Cependant, Everton reste surpris et demande des explications.

Dans un communiqué, les Toffees ont demandé la "divulgation complète" des informations fournies par les Citizens pour amener à cette décision de report, alors que les joueurs ainsi que les staffs des deux équipes étaient déjà à Goodison Park.

Une décision regrettable pour la direction d'Everton, qui devait recevoir 2000 supporters pour cette importante affiche de Premier league.