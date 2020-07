Carlo Ancelotti vise la qualification europÃ©enne

Everton a pu glaner 7 unités sur 9 possibles depuis la reprise et Carlo Ancelotti estime en conférence de presse qu'il est possible pour ses hommes d'aller chercher un strapontin européen.

"C'est vraiment important de jouer en Coupe d'Europe, ça permettrait au club et aux joueurs de franchir un palier. Ce sera difficile mais nous devons nous battre. Si nous y parvenons, ce sera encore plus compliqué la saison prochaine, car l'Europe pompe encore plus d'énergie, mais ça ne changera pas nos plans pour le futur", a indiqué en conférence de presse le technicien italien.

"Vous aimez ce métier parce que c'est une passion, parce que vous cherchez toujours à trouver quelque chose de nouveau, que ce soit dans la méthodologie d'entraînement ou dans le style de jeu. Vous devez vous adopter en permanence, parce que le football évolue rapidement et constamment", a ajouté l'ancien entraîneur du Real Madrid.