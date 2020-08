Everton prolonge Keane jusqu'en 2025

Carlo Ancelotti peut enfin respirer alors qu'Everton a finalement réussi à boucler la prolongation de contrat de l'un des piliers des Toffees, le défenseur Michael Keane.

Les Toffees ont communiqué officiellement le renouvellement de contrat du joueur de 27 ans, qui signe restera pour les cinq prochaines saisons, jusqu'en juin 2025.

"J'ai beaucoup profité de ces trois ans et j'ai hâte de voir ce que l'avenir va m'offrir. J'apprends tous les jours au centre d'entraînement avec le staff et Carlo Ancelotti, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de ce club", a confié Keane dans le communiqué officiel.

"J'espère que nous pourrons nous battre cette saison et faire en sorte que les supporters soient fiers. J'ai très envie de m'améliorer et de continuer d'apprendre. Je pense que mes meilleures années sont à venir", a-t-il ajouté.

