Everton vise Andrea Belotti

Selon le quotidien italien 'Tuttosport', Ancelotti aurait demandé à ses responsables des Toffees de faire une offre de 60 millions d'euros pour Belotti.

Le joueur de 26 ans a inscrit 15 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues pour le Toro cette saison, dont six buts lors de ses six matches en Ligue Europa, et Ancelotti serait très heureux de l’attirer à Goodison Park.

Malgré l'intérêt de l'Inter Milan, de Naples et de Rome, c'est l'approche d'Everton qui est actuellement la plus attractive pour Torino. Cependant, le club italien hésite encore à se séparer de son buteur vedette.