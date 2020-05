Evra raconte ses années galère

Dans un entretien accordé au magazine 'GQ', le footballeur à la retraite de 38 ans a raconté sa vie avant le football, une vie très difficile.

"Vivre dans les rues de Paris n'a pas été facile. J'avais beaucoup de frères et sœurs. Mon frère, Dominique a travaillé chez McDo, je le rejoignais pendant la pause et on partageait un peu de nourriture.", a ainsi dévoilé Evra.

L'ancien défenseur affirme qu'il même dû de faire la manche pour survivre : "Je n'ai pas peur de dire que j'ai demandé l'aumône. Je me suis tenu devant les magasins pour demander des pièces aux passants."

Un passé difficile qui a forgé le champion des terrains : "Mon passé a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Dans la rue, j'ai appris à être fort. Je ne cherche pas à être aimé en disant ça. Je veux juste motiver les enfants à ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. C'est tout."

Pour rappel, Evra a remporté de nombreux titres, dont cinq championnats d'Angleterre ainsi que deux championnats d'Italie