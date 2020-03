Ferreira : "Je ne pensais pas que Reece James serait si bon si tôt !"

La légende de Chelsea, Paulo Ferreira, a déclaré qu'il avait été époustouflé par le développement rapide de Reece James au cours de la dernière année.

Reece James, 20 ans, a passé la saison dernière en prêt à Wigan. Dans son rôle de directeur technique pour les prêts à Chelsea, Paulo Ferreira a travaillé étroitement avec Reece James tout au long de son prêt et a été extrêmement impressionné par la façon dont le jeune a fait face à une situation aussi stressante.

Dans une interview accordée à 'Goal' et 'DAZN', Paulo Ferreira s'est avoué surpris par la trajectoire de son ancien poulain : "C'est un joueur de haut niveau et un garçon fantastique. Pour moi, ce fut un plaisir de travailler avec lui la saison dernière quand il était à Wigan. On pouvait voir le potentiel du joueur et je pensais qu'il pourrait revenir au club et faire de bonnes choses. Mais si vous me demandez si je pensais qu'il ferait ce qu'il a fait, alors je ne vous aurais pas cru !"

"James apprend vite"

"Mais je suis heureux qu'il m'ait surpris. C'est un garçon fantastique, c'est facile de travailler avec lui et ce qu'il a fait cette saison a été fantastique. Il est vraiment bon avec un beau futur, il fait des centres incroyables. On pouvait le voir à Wigan. Mais il s'est également beaucoup amélioré défensivement. Il est encore un jeune joueur et il apprend. Il a beaucoup de choses à améliorer, il lui faut des minutes, pour être testé et faire des erreurs. Mais il va clairement dans la bonne direction", a ajouté le Portugais.

Paulo Ferreira, bien sûr, sait une chose ou deux pour avoir eu un grand impact à Chelsea. L'ancien international portugais, arrivé dans l'Ouest de Londres en 2004 après son sacre en C1 avec Porto, a passé neuf ans chez les Blues. Le point culminant incontestable de sa carrière à Chelsea est venu en 2012, lorsqu'il a aidé une équipe dirigée par Roberto Di Matteo à renverser le Bayern Munich à l'Allianz Arena pour remporter la première Coupe d'Europe du club.

Paulo Ferreira est revenu sur le sacre de Chelsea en C1 : "Ce fut une soirée fantastique pour nous avec de bons souvenirs. Tout s'est parfaitement passé pour nous. C'était ma meilleure sensation dans le football. Nous jouions contre une équipe de haut niveau et ce fut la meilleure victoire de ma carrière, surtout parce que nous les avons battus dans leur propre stade. Cela nous a rendu encore plus spécial. Nous sommes ensuite allés à l'hôtel pour célébrer et nous étions si heureux. Nous méritions pleinement tout ce que nous avons eu et c'est génial d'avoir ce genre de souvenirs avec mes coéquipiers et amis".