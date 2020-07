Eyraud persiste et signe : "L’OM ne sera pas vendu"

Les supporters olympiens ne savent plus à quel saint se vouer. Tandis que l'homme d'affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ne cessent de clamer dans les médias que l’OM devrait bientôt changer de propriétaire, les responsables du club en question, eux, affirment tout le contraire. Il ne serait guère question d’un quelconque rachat. Ni maintenant, ni plus tard, assure-t-on en interne.

C’est Jacques-Henri Eyraud, le président du club, qui s’est exprimé à ce sujet, comme il l’avait fait il y a un mois environ lors de la prolongation de contrat de Dimitri Payet. Dans un entretien à L’Express, il a répété que "tout ça, ce n’était que des rumeurs et sans le moindre intérêt". "Nous avons déjà beaucoup fait. Il ne faut pas s'arrêter en chemin", a-t-il poursuivi, comme pour insister sa volonté et celle de Frank McCourt de rester de longues années encore sur les bords de la Méditerranée.

Pour rappel, McCourt avait débarqué dans la cité phocéenne en 2016. A l’époque, il n’avait mis que 50 millions d'euros sur la table pour obtenir les 95% des parts du club et prendre la succession de Margarita Louis-Dreyfus.

Au milieu de tous ces bruits de coulisses, les Olympiens ont attaqué la préparation de la nouvelle saison. Le week-end dernier, ils ont disputé et gagné un premier match amical (contre les Autrichiens de Pinzglau, 5-1). Les dirigeants s’activent également de leur côté au niveau du mercato. Après avoir fait signer Pape Gueye, l’OM s’apprête à boucler la venue du jeune défenseur argentin Leonardo Balerdi (Dortmund).