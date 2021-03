Ezequiel Garay vers Liverpool ?

L'international argentin Ezequiel Garay est libre de tout contrat depuis son départ de Valence la saison passée, et n'a toujours pas retrouvé d'équipe depuis.

Et selon les informations de 'Gol Digital', le défenseur central serait en négociations avec les dirigeants de Liverpool, qui sont toujours à la recherche d'un défenseur expérimenté.

Malgré les arrivées de Ben Davies et Ozan Kabak, les Reds chercheraient toujours un défenseur pour la saison prochaine. Une rumeur qui surprend, puisque le joueur n'a pas jouer depuis plus d'un an maintenant, et aura 35 ans cette année.