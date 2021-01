Manchester City et Chelsea tranquilles

Manchester City et Chelsea poursuivent leur chemin en FA Cup après des victoires globalement tranquilles face à des adversaires issus de divisions inférieures. Lesd eux géants anglais en ont profité pour gonfler leur capital confiance avant la reprise de la Premier League, en milieu de semaine.

Manchester City-Birmingham

Les Citizens n'ont fait qu'une bouchée de Birmingham grâce notamment à Bernardo Silva, pas toujours titulaire cette saison sous les ordres de Pep Guardiola. Lancé d'entrée, le Portugais a évité à ses coéquipiers de douter en signant un rapide doublé en un quart d'heure, d'abord d'une jolie volée puis à la conclusion d'une belle action collective.

Un but du jeune Phil Foden, étoile montante des Skyblues, est venu alourdir le score avant même la mi-temps, pliant déjà le match. Le reste de la partie n'aura été qu'une succession d'opportunités pour les Mancuniens, mais Silva n'aura pas réussi le triplé et le but de Ryad Mahrez a été refusé pour un hors-jeu d'un centimètre.

L'occasion également de voir jouer quelques jeunes pépites du centre de formation des Citizens, à l'image de Nmecha, Delap ou Harwood-Bellis.

Chelsea-Morecambe 4-0

Un peu plus au sud, du côté de Stamford Bridge, le scénario n'a guère été différent entre Chelsea et Morecambe, puisque les Blues ont pris les devants dès le premier acte pour gérer ensuite leur avance.

Après une période des fêtes bien compliquée, marquée par quatre défaites en six matchs de Premier League, l'équipe de Frank Lampard a assuré en menant au score après un gros quart d'heure grâce à Mason Mount.

Bonne nouvelle pour les Londoniens, Timo Werner a ensuite mis fin à 827 minutes sans marquer en doublant la mise juste avant la pause. Bientôt imité par Callum Hudson-Odoi dès le retour des vestiaires, histoire de clore tout suspens. Au rayon des satisfactions, on trouvera également Kai Havertz, l'Allemand à son tour le chemin des filets en fin de match?

Crawley-Leeds 3-0

Enfin, la surprise est venue de la troisième rencontre de l'après-midi avec l'élimination de Leeds aux mains de Crawley, équipe de League Two. En souffrance, les protégés de Marcelo Bielsa se sont lourdement inclinés 3-0 et pourront désormais se concentrer sur le championnat pour le reste de la saison.