Fabián, l'alternative à Pjanic qui plaît aux Culés

Le transfert du Bosnien Miralem Pjanic est une véritable obsession pour la direction sportive du FC Barcelone, en vue de la saison 2020-21.

La maturité du joueur de la Juventus a considérablement séduit le club catalan.

Cependant, un joueur semble apparaitre de nouveau comme une alternative et cette nouvelle option plaît aux supporters du FC Barcelone.

Il s'agit du milieu de terrain espagnol, qui évolue dans les rangs du Napoli, Fabián Ruiz. Et selon 'Mundo Deportivo', l'intérêt du club blaugrana pour l'ancien joueur du Betis Séville est bien réel.

Le Real Madrid était également sur le dossier mais n'a pour l'heure, pas donner suite. Pendant ce temps, le joueur de Naples ne prolonge toujours pas son contrat, qui se termine en 2023. De plus, Fabián n'écarte pas un possible retour en Liga.

En ce qui concerne les Blaugrana et les Merengue, les deux cadors espagnols savent que convaincre Naples et Aurelio de Laurentiis ne sera pas une chose facile, d'autant plus que ce dernier demande pas moin de 60 millions d'euros pour son joueur.