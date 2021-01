Fabinho ne voit pas Salah quitter les Reds

Fabinho a insisté sur le fait que Mohamed Salah était "très heureux" à Liverpool alors que les spéculations redoublent sur l’avenir de l’attaquant vedette. Salah a suscité des discussions sur son avenir après avoir refusé d’exclure un transfert en Liga au Real Madrid ou au FC Barcelone dans une interview avec 'AS' le mois dernier.

Fabinho a déclaré que les spéculations sur Salah était normales, l’international brésilien ajoutant l’attaquant était heureux à Anfield.

"Les grands joueurs auront toujours leurs noms impliqués dans les rumeurs. Salah joue pour Liverpool, l’une des plus grandes équipes du monde. Je pense qu’il est normal de voir son nom lié à d’autres équipes, en particulier de différents championnats", at-il déclaré à ESPN Brasil mardi."Quoi qu’il en soit, je le vois très heureux ici et satisfait de ses performances cette saison. Il est très exigeant avec lui-même, il veut être le meilleur, il veut aider l’équipe et travaille dur pour elle."

"Cela a toujours été le cas et cela n’a pas changé du tout. Il continue à marquer des buts, ce que tout le monde a l’habitude de voir. Dans le vestiaire, il parle toujours à tout le monde et fait des blagues. Je ne vois rien qui l’affecte. Dans l’ensemble, je ne suis pas les nouvelles, donc je ne suis pas sûr de toute rumeur. Comme je l’ai dit, les joueurs de première qualité seront toujours liés aux grands clubs", explique Fabinho.

Présent face aux journalistes il ya quelques semaines lors d'un point presse, l’entraîneur allemand des Reds, Jurgen Klopp, a été questionné sur l’humeur de Salah et ses velléités de départ présumées : "On ne parle jamais de contrat, pourquoi devrions-nous commencer maintenant? « Mo » est de bonne humeur, dans une bonne passe donc c'est le plus important. Si vous étiez là, vous l'auriez vu beaucoup rire à l'entraînement, il a apprécié la séance. Tout le reste vous fait écrire du papier mais en interne, ce n’est pas un sujet."