Fabinho, un Red dingue de son club

Après avoir brillé avec l'AS Monaco, le milieu défensif brésilien a rejoint Liverpool il y a deux ans, et a réussi à se faire une place dans l'équipe de Jürgen Klopp.

S'il lui a fallu du temps pour s'adapter au jeu de la Premier League et pour convaincre son entraîneur, Fabinho est aujourd'hui un pilier dans l'équipe d'Anfield.

En véritable couteau suisse, Fabinho dépanne aussi en défense face à la longue absence de Virgil van Dijk cette saison. Tout va bien pour lui, qui ne pense qu'à son équipe pour le moment.

Dans un entretien pour les médias du club, il n'a pas hésité à déclarer sa flamme pour Liverpool : "Vous avez une petite idée de ce que c'est quand vous êtes à l'extérieur, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, vous savez vraiment pourquoi ce club est spécial."

"J'ai la chance de jouer pour Liverpool et vivre dans ce club est quelque chose de très bien. C'est très spécial de jouer pour ce club et j'espère que je jouerai beaucoup plus de matchs", a-t-il ajouté. Red dingue.