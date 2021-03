Fabio Capello veut voir José Mourinho et Jurgën Klopp en Serie A

Fabio Capello a analysé l'échec des équipes italiennes dans les compétitions européennes et a lancé un appel à la fédération pour une unité d'étude et d'amélioration des techniques du jeu, des entraîneurs de renommée internationale.

"Il y a quatre entraîneurs allemands en quarts de finale de la Ligue des champions", a-t-il commencé par dire dans une interview au journal 'Corriere dello Sport', avant de souligner le travail que Pep Guardiola a fait à Manchester City: "Cela a changé le modèle défensif. Il veut que João Cancelo fasse de beaucoup d'effort et joue au milieu de terrain afin d'avoir plus d'espace pour récupérer le ballon."

Capello a estimé qu'une mise à jour de la structure fédérative est nécessaire pour donner une impulsion aux nouvelles générations d'entraîneurs et de joueurs italiens: "Ancelotti a remporté de nombreux titres à l'étranger, Conte et Sarri aussi. Et Ranieri a remporté la Premier League avec Leicester. Le problème est le manque de qualité. En Italie, des joueurs de plus de 30 ans, comme Ronaldo, Ibrahimovic ou Ribéry, font la différence. Cela doit signifier quelque chose."

"Un ancien joueur qui a suivi le cours d'entraîneur à Coverciano m'a dit qu'ils n'invitent que des entraîneurs italiens au lieu d'appeler sérieusement les entraîneurs du monde pour enseigner les cours. Invitez Klopp ou Mourinho, invitez les meilleurs et reprenez l'enseignement des techniques de base", a-t-il conclu.