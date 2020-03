Fabio Depaoli annonce sa contamination au coronavirus

Depaoli a le coronavirus. Son équipe, la Sampdoria, ne l'a pas annoncé dans un communiqué officiel comme c'est la coutume. Ils ont déjà déclaré qu'ils ne le feront pas. Mais ils n'ont pas pu éviter que le joueur en question fasse une publication sur Instagram pour le révéler. Depaoli a profité de ce message pour demander aux gens de rester chez eux.

"Bonjour, les amis... Malheureusement, j'ai été testé positif au COVID-19. Je veux vous dire clairement que je vais bien ! Ce monstre invisible nous frappe sans discernement, mais en prenant les bonnes mesures et en suivant les directives sanitaires, nous pouvons gagner notre plus grand match et revenir plus forts qu'avant", a écrit le joueur.

"Une pensée à toutes les personnes infectées et merci à tous les médecins qui nous aident. Nous restons à la maison", a-t-il ajouté. Il a laissé un double message clair : il va bien et il veut que ses fans écoutent les autorités et ne sortent pas dans la rue.

Il faut espérer que le club fasse le nécessaire pour dépister toutes les personnes qui ont été en contact avec Fabio Depaoli. Un protocole qu'ont suivi la majorité des clubs ayant eu des cas positifs.