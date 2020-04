Fabregas dévoile les meilleurs entraîneurs pour qui il a joué

Le joueur de l'AS Monaco a créé une polémique, surtout du prisme ibérique, en dévoilant les meilleurs entraîneurs pour qui il a joué, oubliant notamment Vicente del Bosque ou Pep Guardiola.

Lors d'un direct Instagram avec Mario Melchiot, ancien joueur néerlandais, Fabregas s'est vanté de son CV. "J'ai joué pour les meilleurs, donc je ne peux pas me plaindre."

"Arsène m'a toujours traité comme si j'étais son fils et a été incroyable, mais celui dont j'ai été le plus proche a été Mourinho. La manière avec laquelle il m'a traité, ce qu'il me transmettait, me donnant le rôle de leader dès le premier jour à Chelsea. Tout a été grâce à lui".

"Lorsque je jouais à Arsenal, il était à Chelsea, lorsque j'étais à Barcelone, il était au Real Madrid. Nous nous sommes toujours affrontés, mais depuis le premier jour où l'on s'est connu, nous avons eu une grande relation", a ajouté le joueur catalan de l'ASM.

Des déclarations qui en ont surpris plus d'un lorsque l'on sait que Cesc a également joué avec Pep Guardiola, et a été champion du monde et d'Europe avec Vicente del Bosque.