Pourquoi Fabregas a choisi Monaco

"Dans le foot d’aujourd’hui, quand tu passes le 30 ans si tu n’es pas Messi ou Cristiano…", a-t-il d’abord indiqué dans un direct Instagram, avant de remercier l’AS Monaco de l'avoir pris à bord.

"Au final, je suis venu à Monaco. Eux m’ont offert cette opportunité. L’entraîneur était Thierry Henry, qui est mon ami depuis que nous avons été ensemble pendant de longues années à Arsenal. Il y avait un très bon projet pour l’avenir. C’était aussi une très bonne chose pour ma famille. Le football n’est pas toujours le seul critère. Je savais qu’il y aurait un très bon environnement qui nous rendrait heureux", explique l'ancien Gunner, évoquant aussi le thème de la longévité au plus haut niveau.

"Après avoir commencé à 16 ans, j’avais besoin d’un contexte un peu plus tranquille et je crois que Monaco me l’a offert à ce moment-là. C’est un ensemble de choses qui m’a fait choisir Monaco", a ajouté le milieu espagnol.