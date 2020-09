Fabregas fête son 800e match en professionnel

L'AS Monaco a pu compter sur ses jeunes pour décrocher une nouvelle victoire en championnat de France contre le FC Nantes ce dimanche après-midi.

Mais les Monégasques ont aussi célébré un moment spécial pour l'un de leurs joueurs, puisque l'ancien international espagnol Cesc Fabregas fêtait ses 800 matchs en professionnel.

À l'âge de 33 ans, Fabregas a ainsi participé à un total de 690 matchs en club, et 110 sous les couleurs de la sélection espagnole dans sa carrière.

800 games as a professional!! What an amazing victory from the team. Let’s keep it up!! pic.twitter.com/MXOuIxke31