"Neymar est le joueur qui m'a le plus impressionné"

Angeliño, prêté au RB Leipzig par Manchester City, a accordé un entretien à 'AS', dans lequel il a été interrogé sur le joueur qui l'avait le plus impressionné à ce jour.

"Neymar. Ce qu’il a fait lors du match de Ligue des Champions que nous avons joué au Portugal contre eux nous a tous épatés. Ce joueur est à un autre niveau. Ce jour-là, j'ai été impressionné par la capacité d'un joueur à changer tout ce qui se passe dans un match. Au Portugal, nous ne savions pas comment l'empêcher de recevoir et de ne pas contrôler le match. Il n'y avait aucun moyen. C'est celui qui m'a le plus impressionné. Et heureusement qu'on n'a pas joué côte à côte, Dieu merci", a-t-il raconté.

En août dernier, le RB Leipzig a perdu la demi-finale de Ligue des champions face au PSG (3-0). Mardi prochain, Paris reçoit cette même équipe au Parc des Princes, pour le compte de la 4ème journée de la phase de poule de la Coupe aux grandes oreilles. Une rencontre cruciale pour les Parisiens, qui pointent seulement à la 3ème place du Groupe H, avec seulement 3 points.

Entré en jeu à la 60e minute à la place d'Angel Di Maria face à Monaco vendredi soir, Neymar devrait trouver sa place de titulaire face au RB, ce mardi.