Face aux Reds, James Rodriguez s'était blessé... aux testicules

James Rodriguez n'était pas à son meilleur niveau contre Southampton (défaite 2-0) et on comprend enfin pourquoi. Lors du match contre Liverpool, le meneur d'Everton avait eu un contact assez physique avec Van Dijk. Malgré la douleur, le joueur avait poursuivi son match mais déclaré incertain face à Southampton.

Finalement Ancelotti l'avait positionné comme titulaire mais l'ancien du Real Madrid n'avait pas affiché une bonne performance et la version sud-américaine de 'Marca' nous révèle pourquoi.

En effet, James souffrait des testicules et a dû suivre une pressothérapie. Un procédé médical qui consiste a effectué des pressions afin de stimuler la circulation sanguine. Le joueur ne pouvant mettre de glaces sur les parties intimes, car trop sensibles, a dû utiliser un appareil de pression pour ce traitement qui s'applique directement sur les jambes et non sur les testicules comme l'on pourrait le croire.

Ce dimanche, le milieu d'Everton devrait bien être présent face Newcastle.