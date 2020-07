FenerbahÃ§e privÃ© de deux millions d'euros de recettes

La chambre de jugement de l'organe de contrôle financier des clubs de l'UEFA a constaté que Fenerbahçe "n'a pas satisfait aux conditions imposées le 19 juillet 2019", à savoir "un objectif d'équilibre de la période de référence se terminant en 2018", a indiqué l'instance européenne dans un communiqué.

Cette sanction fait écho à celle infligée à l'Olympique de Marseille début juin qui, en plus d'une amende de 3 millions d'euros et d'une limitation d'effectif, a écopé d'une retenue de 15% des sommes que le club percevra pour sa participation aux compétitions européennes pour 2020-2021 et éventuellement 2021-2022 s'il est qualifié.

Fenerbahçe pointe à la 7e place seulement du Championnat de Turquie avant la 34e et dernière journée programmée ce week-end.