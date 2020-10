L’OM annonce un recours auprès du TAS

L’Olympique de Marseille ne compte pas se laisser faire. Sanctionné par l’UEFA au mois de juin dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen va difficilement pouvoir tenir si celles-ci sont maintenus, et a donc décidé de déposer un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport.

Il faut dire que l’UEFA a frappé l’OM au porte-monnaie : 3 millions d’euros d’amende immédiate, et surtout une retenue de 15% sur les recettes européennes du club lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022 ! Des sanctions auxquelles le président Jacques-Henri Eyraud ne goute guère, encore plus en cette période de pandémie.

"Le fair-play financier n'a jamais prévu, en matière de barème de sanction, des circonstances comme nous en vivons aujourd'hui. (...) Donc nous allons monter un recours avec nos avocats pour avoir d'autres sanctions, en tout cas pas celles qui sont les nôtres aujourd'hui", a déclaré JHE sur 'RMC Sport'.

Une position compréhensible de la part de l’OM, encore plus en cette période trouble financièrement avec l’incertitude Mediapro en Ligue 1. D’après Eyraud, les Olympiens auront un manque à gagner compris entre 6 et 8 millions d'euros en billetterie pour de la phase de poules de la Ligue des Champions.