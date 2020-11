"Faire jouer Lukaku contre le Real pourrait aggraver la situation"

L'Inter Milan se rendra à Madrid la semaine prochaine pour affronter le Real en Ligue des champions, face à des Madrilènes déjà sous pression dans la compétition (1 point pris en 2 matchs).

Et l'Inter d'Antonio Conte pourrait ne pas pouvoir compter sur l'un de ses joueurs les plus en forme : Romelu Lukaku. L'attaquant s'est blessé contre le Shakhtar et est touché aux adducteurs.

Le leader du groupe pourrait être contraint de jouer sans son buteur. En conférence de presse avant la rencontre de Serie A de ce samedi contre Parme, Antonio Conte a assuré qu'il ne prendrait pas de risques.

"Nous sommes en train d'évaluer la situation, nous prendrons la meilleure décision pour l'Inter et Romelu. Il faut éviter de brusquer sa récupération, la responsabilité appartient aussi au joueur. Forcer sa participation pourrait aggraver la situation", a expliqué Antonio Conte.

Romelu Lukaku ne jouera pas ce week-end contre Parme. Alexis Sanchez, qui a eu des problèmes lors du rassemblement de sa sélection, ne devrait pas non plus être disponible.