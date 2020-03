"Fais le avec passion, ou ne le fais pas du tout" : le tweet énigmatique de Zlatan

Le Milan s'embourbe et peine à trouver des solutions au marasme dans lequel il est entrainé. Ces dernières heures, la presse a rendu publique la guerre interne que se livre le président Gazidis (anciennement à Arsenal), et les deux légendes du club rossonero à la tête de la direction sportive Zvonimir Boban et Paolo Maldini.

Le possible licenciement de Pioli et son remplacement par Ralf Rangnick, une opération menée par Gazidis en solo, a vraiment irrité les deux autres, qui pourraient quitter leur poste à la fin de la saison.

Et Zlatan Ibrahimovic, arrivé en sauveur à la mi-saison, a semblé vouloir se positionner avec un mystérieux tweet. "Fais le avec passion, ou ne le fais pas du tout", a-t-il publié sur son compte Twitter. Une prise de position clairement en faveur des directeurs sportifs contre Gazidis.

Au delà de son rendement sur le terrain, le pouvoir d'Ibra en tant qu'objet makerting, oblige la direction à prendre des pincettes lorsqu'il s'agit de traiter son cas. Et vu les prestations du Milan sur le terrain, le club ne voudrait pas se priver d'un atout comme le Suédois, pour ce qu'il apporte sur et en dehors du terrain.

C'est pourquoi Gazidis lui-même a commencé à reconsidérer le changement de direction dans l'équipe de 'Rossonero'.

Do it with passion or not at all pic.twitter.com/OFuQFfBXwU