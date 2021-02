Falcao, prÃªt pour le derby

Falcao s'est envolé pour l'Espagne à la recherche d'un miracle, et en un peu plus de trois semaines, il est de retour en Turquie. Il a laissé sa blessure derrière lui en un temps record et est prêt pour le derby contre Fenerbahçe.

C'est l'un des grands derbys d'Istanbul. Galatasaray affrontera une équipe de Fenerbahçe renforcée par l'arrivée de Mesut Özil. Mais l'équipe du quartier de Galata aura aussi ses propres renforts pour le duel.

Falcao, qui s'entraîne sous la direction de Fatih Terim depuis mercredi, est le dernier arrivé dans l'équipe. Alors pourquoi est-ce une nouvelle ? Parce qu'il y a presque un mois, personne n'aurait parié qu'il reviendrait à temps pour le derby.

Falcao cherchait un miracle en Espagne, et il l'a trouvé. Le traitement qu'il a suivi, prodigué par le prestigieux physiothérapeute Joaquin Juan, a été un succès apparent.

Falcao a dit à Terim qu'il est prêt à jouer contre Fenerbahçe, et ce dernier l'a inclus dans le groupe, bien qu'il semble compliqué qu'il débute le match.