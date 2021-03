Fausse alerte pour De Jong

De Jong est physiquement bien, même s'il a demandé à être remplacé contre le SD Huesca en raison d'une gêne à la jambe droite. BeSoccer Pro a déjà montré statistiquement qu'il est l'un des joueurs qui jouent le plus dans les cinq grands championnats et donc, parfois, le corps demande une pause.

Toutefois, dans le cas présent, il s'agissait d'une fausse alerte : il n'est pas blessé et a pu s'entraîner sans problème lors de la séance du matin du mardi 16, le lendemain du rendez-vous face à Huesca. Le journal 'AS' en a parlé et a indiqué que les services médicaux du club ont effectué des examens pour exclure tout type de problème.

Il sera disponible pour la rencontre contre la Real Sociedad à l'extérieur, mais Ronald Koeman choisira peut-être de le laisser sur le banc. L'entraîneur l'a utilisé dans presque tous les matchs de la saison (il sait qu'il est fatigué) et il a répondu présent que ce soit au milieu du terrain ou en défense.

En effet, De Jong est le joueur qui compte le plus de temps de jeu dans l'effectif devant Lionel Messi, son fleuron. Le Néerlandais a joué 3399 minutes dans tous les matchs officiels qu'il a disputés jusqu'à présent.