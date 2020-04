Faute de Maxime Lopez, Séville se tourne vers Lokonga

Monchi ne s'arrête pas de travailler, et ce malgré la crise du coronavirus. Le directeur sportif veut dessiner le plus vite possible l'effectif andalou en vue de la saison prochaine.

Ces dernières heures, Maxime Lopez, milieu de terrain de l'OM, était annoncé proche du Sanchez-Pizjuan, mais le dossier semble finalement trop compliqué, selon 'Estadio Deportivo'.

Le média affirme qu'Aston Villa aurait fait une offre de onze millions d'euros pour l'international espoir français, alors que Séville partait avec de l'avance.

Face à l'impossiblité de recruter Maxime Lopez, Monchi et les Andalous se seraient tournées vers un nouveau joueur.

Selon 'Dernière Heure', Sambi Lokonga, joueur de 20 ans d'Anderlecht et international espoir belge, serait aussi dans le viseur. Il s'agit d'un milieu de terrain puissant qui a disputé 26 matches cette saison avec son club formateur.