Faux passeport : Ronaldinho s'en tire à bon compte

La légende brésilienne Ronaldinho a été arrêtée la nuit dernière au Paraguay pour avoir prétendument utilisé de faux documents pour entrer chez le pays voisin.

Le joueur de 39 ans, qui a pris sa retraite en 2015, a été arrêté mercredi soir au Resort Yacht & Golf Club Paraguayo avec son frère Roberto, d'après ce qu'annonçait le ministère paraguayen de l'Intérieur.

Selon 'La Nacion', des passeports de nationalité paraguayenne avaient été trouvés dans l'hôtel portant les noms de Ronaldinho et Roberto. Néanmoins, on apprend ce samedi qu'aucune charge n'a été retenue contre eux.

Federico Delfino, procureur en charge du dossier, a en effet requis l'abandon des poursuites contre les deux frères "avec la condition qu'ils admettent avoir commis le délit dont on les accuse, c'est-à-dire la détention de faux documents. Ils ont été trompés en toute bonne foi lorsqu'on leur a remis des documents paraguayens faux. Plusieurs autres personnes ont été mises en cause et une bande criminelle spécialisée dans la confection de faux documents a été démantelée", précise ainsi le magistrat.