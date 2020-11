Favre se trompe sur le nombre de buts d'Haaland

Il a décidé de battre tous les records et il est en passe de le faire. Personne n'arrête Haaland.

Face au Hertha Berlin, Haaland a de nouveau régalé. Il a infligé quatre buts à ses adversaires. Une véritable folie.

Avec cette performance, Haaland en est maintenant à 15 buts jusqu'à présent cette saison. Il est normal que Lucien Favre s'y perde...

"Après le match, Favre m'a demandé combien de buts j'avais marqués. Il m'a dit : "T'en as mis trois ?" et j'ai répondu : "Non, j'en ai marqué quatre, et c'est parce que tu m'as sorti", a-t-il ri. "Je suis un peu en colère contre lui", dit-il en plaisantant.

Il a également évoqué Moukoko, lui aussi destiné à faire partie des grands. "C'est le plus talentueux au monde en ce moment", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le Borussia Dortmund ne peut s'empêcher de sourire devant son équipe de machines. Le Signal Iduna Park accueille des moments heureux.