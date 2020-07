"Messi veut mettre fin à sa carrière ici"

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a abordé les spéculations entourant l'avenir de Lionel Messi, insistant sur le fait que la superstar argentine restera au club pour le reste de sa carrière. La rumeur a pris de l'ampleur plus tôt cette semaine lorsque la 'Cadena SER' a affirmé que Messi était prêt à quitter Barcelone à l'expiration de son contrat à l'été 2021, ayant refusé d'activer une option pour prolonger son bail avec son club formateur.

Les élections présidentielles, initialement prévues pour l'année prochaine, peuvent maintenant être avancées dans l'espoir que cela apaise Lionel Messi et empêche l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football de quitter le club où il a passé toute sa carrière. Cette perspective a été rapidement rejetée par Bartomeu lui-même, qui reste confiant que le joueur de 33 ans signera un nouveau contrat et finira sa carrière de joueur à Barcelone.

"Je ne vais pas donner de détails mais Messi a dit à plusieurs reprises qu'il mettrait fin à sa vie de football à Barcelone, a-t-il déclaré après la victoire du FC Barcelone contre Villarreal. Nous nous concentrons sur la concurrence et la compétition, il y a des négociations avec de nombreux joueurs. Lionel Messi veut continuer et veut terminer sa carrière ici. Il lui reste de nombreuses années et nous allons l'apprécier encore plus longtemps."

Lionel Messi a une nouvelle fois montré son influence dans le jeu du Barça avec deux passes décisives lors de la victoire 4-1 dimanche à Villarreal. L'Argentin compte désormais 19 passes décisives en Liga cette saison, la plus prolifique de sa carrière à ce jour. Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ansu Fati et le but contre son camp de Pau Torres ont permis à l'équipe de Quique Setien de l'emporter, et de réduire l'avance du Real Madrid à quatre points.