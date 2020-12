"Je ne fais pas de théâtre, si je perds je me fâche et je le dis aux joueurs"

Le FC Barcelone doit rebondir après un nouveau faux pas en Liga face à Cadix, le week-end dernier. Les Catalans vont disputer un match déterminant la première place du groupe en Ligue des champions face à la Juventus de Cristiano Ronaldo, ce mardi. Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, a participé à la conférence de presse avant le match contre la Juventus, qui mettra la touche finale à la phase de groupes de la Ligue des champions pour les Catalans. L'entraîneur, toujours visiblement en colère contre le résultat à Cadix, a clairement indiqué que les buts concédés par l'équipe.

"C'est être malheureux. Il faut toujours analyser une défaite et il y a une différence entre perdre un match comme celui de samedi et le faire dans un terrain comme celui de l'Atletico Madrid. Il faut voir comment ils nous marquent des buts, notre efficacité. Je suis quelqu'un qui ne fait pas du théâtre, et je ne cache pas quand je suis en colère et hier je l'ai dit à mes joueurs. Vous ne pouvez pas accepter les buts que nous avons concédés dans certains matches", a analysé le Néerlandais.

"Pour tout joueur qui s'entraîne ou joue, c'est une responsabilité d'être ici. Ce que je vous dis, reste à l'intérieur du vestiaire. Il n'y a pas de séances d'entraînement pour améliorer beaucoup de choses, mais nous devons analyser. Nous sommes l'équipe qui en général a créé cinq ou six opportunités clair à chaque match, il faut donc trouver l'équilibre pour marquer plus de buts et moins en encaisser. Nous avons raté trop de points pour des choses que nous ne pouvons pas laisser passer", a poursuivi l'ancien sélectionneur des Pays-Bas.

Dans tous les cas, Koeman n'a pas voulu se cacher et fuir sa responsabilité dans les défaites, assurant que le principal responsable est l'entraîneur : "La responsabilité incombe toujours à l'entraîneur, car c'est lui qui met l'équipe sur le terrain et fait les changements. La responsabilité maximale est entre les mains de l'entraîneur. Pourquoi il y a une différence en Liga et en C1 ? Les équipes de la Liga nous connaissent mieux et nous ferment davantage le jeu, comme Alavés et Cadix, je suis sûr que si j'avais marqué plus tôt, le résultat aurait été différent. La seule chose que j'ai dite c'est sur les horaires des matches, ce qui nuit à nos joueurs. Mais il faut gagner les matches, il n’ya pas d’autre remède".

Koeman défend Messi

Le Néerlandais a également parlé du calendrier de la Liga et a déclaré que la blessure de Dembélé venait en grande partie du calendrier serré. "C'est dommage de perdre un autre joueur à cause d'une blessure. Il a remarqué quelque chose en seconde période quand il est entré, il pensait que ce n'était rien, et c'est un pas en arrière compte tenu de son histoire. C'est une raison de plus pour laquelle je me plains des horaires des matches. Je ne sais pas qui fixe le calendrier des matches, mais si vous avez un match de Ligue des champions mardi, en pensant aux équipes espagnoles, on ne peut pas arriver à 4 heures du matin. Nous sommes l'équipe qui a disputé cinq matches à l'extérieur de chez vous à 21h. Si vous jouez le mercredi, vous avez encore un jour pour récupérer, mais pas le mardi".

En ce qui concerne Messi, Koeman cherche à communiquer sur les choses qui se passent sur le terrain et à minimiser ce qui vient de l'extérieur. "Ce que je veux faire, c'est communiquer avec Leo sur les choses dans le jeu, comme n'importe quel autre joueur et comme les autres capitaines que nous avons et ne pas mettre d'énergie dans le problème parce que nous n'avons aucune influence. En tant qu'entraîneur, je dois chercher le performance maximale de chaque joueur".

En outre, il a défendu les actions du natif de Rosario, précisant également que Lionel Messi n'est pas celui qui commet les erreurs défensives qui pénalisent autant l'équipe. "Toujours dans notre attaque, de nombreuses actions viennent du pied de Messi. Je suis d'accord que Messi est recherché comme le principal coupable parce qu'il est le meilleur du monde, mais Leo ne fait pas d'erreurs défensives. On nous a marqué des buts que nous ne pouvons pas encaisser."

Ronald Koeman a évoqué l'affrontement face à Cristiano Ronaldo tentant de ne pas se focaliser sur le Portugais : "Ce n'est pas un stimulus de plus. Nous pensons que c'est un match important où il y a de très grosses équipes et elles vont se battre pour la première place. Il est toujours important que les meilleurs soient là. Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs. Il fait partie de l'élite de notre monde. Il faut bien défendre et essayer d'avoir ce ballon".