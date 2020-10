"Griezmann essaie toujours de faire le maximum"

"Je n'ai rien à redire sur son attitude, ni aux entraînements ni en match, parce qu'il essaie toujours de faire le maximum. J'espère qu'il aura plus de chance à l'avenir, parce que l'autre jour, il a bien joué le coup sur ces deux occasions... Donc maintenant, il faut qu'il marque pour être tranquille", a affirmé Ronald Koeman en conférence de presse, vendredi.

Sur le banc pendant deux matches de rang, pour le grand retour du Barça en Ligue des champions face à Ferencvaros la semaine dernière (5-1) et samedi dernier pour le clasico perdu 3-1 au Camp Nou contre le Real Madrid, le champion du monde français Antoine Griezmann a pris part mercredi à la belle victoire des Catalans chez la Juventus de Turin (2-0) pour la 2e journée de Ligue des champions... mais n'a pas marqué.

Koeman a aussi donné des nouvelles de Marc-André ter Stegen (opéré du tendon rotulien du genou droit mi-août) et de Samuel Umtiti, qui souffre de récurrentes blessure aux genoux (son dernier match remonte au 27 juin contre le Celta Vigo en Liga, 2-2).

Le gardien international allemand "s'entraîne avec le groupe depuis hier (jeudi), mais il est encore un peu juste pour jouer. Il a besoin d'un ou deux entraînements en plus pour être bien physiquement et pouvoir jouer".

Le défenseur central international français, pour le moment, "n'est pas en condition de participer", a informé Koeman. "Il a fait une partie de l'entraînement, et il est plus ou moins avec le groupe. Il ne lui manque pas grand chose, mais il a besoin de plus d'entraînements pour être bien et pour qu'on puisse compter avec lui", a indiqué le technicien néerlandais.