Planes donne des détails sur la position de Messi

"Messi nous a communiqué qu'il n'allait pas se présenter aux entraînements", a annoncé Ramon Planes en marge de la présentation de la recrue portugaise Trincao, alors que l'effectif doit passer les tests PCR au coronavirus dimanche avant de reprendre l'entraînement lundi.

"Mais tous les échanges resteront entre les deux parties (le club et le joueur) et nous ne communiquerons pas sur ce qu'il se dit, par respect, car nous mettons tous nos efforts dans ce dialogue", a coupé le secrétaire technique du Barça, équivalent du poste de directeur sportif dans le club catalan.

"Il faut avoir un respect énorme pour ce qu'est Messi et pour son histoire. On ne pense à aucune clause dans son contrat. Le mariage de Messi avec le Barça a apporté beaucoup aux deux (au club et au joueur), beaucoup de joie aux supporters et, en interne, nous travaillons pour convaincre Messi, pour trouver la meilleure solution pour le Barça et pour Messi", a souligné Planes lors de cette conférence de presse virtuelle, mercredi à la mi-journée.

"Ce n'est pas une dispute entre Messi et le Barça, aucun des deux ne mérite ça. Nous travaillons pour construire un Barça gagnant. Il n'y a aucune division au sein du club sur Leo (Messi). N'importe quel connaisseur du football veut qu'il reste ici pour gagner encore. C'est un gagneur", a continué le dirigeant.

"Nous voyons Messi comme un joueur du Barça. Aujourd'hui arrive Trincao, et on espère qu'il triomphera aux côtés de Messi. Le Barça s'est reconstruit plusieurs fois durant son histoire, et il est toujours revenu plus puissant. Notre idée c'est de le faire encore une fois, autour du meilleur joueur du monde", a répété le directeur sportif, qui ne perd pas espoir de retenir la superstar au club.