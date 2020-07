Setien : "Bien sûr, nous pouvons gagner la Liga"

Vainqueur de Villarreal dimanche soir, le FC Barcelone est revenu à quatre points du Real Madrid tout en haut de la Liga. Les Catalans, qui ont repris le championnat en tête du classement, doivent désormais espérer au moins deux faux pas des Merengue pour espérer être sacré champion d'Espagne, tout en remportant l'ensemble de leurs cinq derniers matches de leur côté. En conférence de presse, Quique Setien s'est toutefois montré optimiste et continue de croire au titre malgré le retard au classement.

"Bien sûr, nous pouvons gagner la Liga. La réalité et les mathématiques le démontrent. Ce n'est pas facile, mais il faut avoir de l'espoir jusqu'à la dernière journée. Il faut penser à nous et gagner chaque match, voir qu'il y a une progression. Que tout ce que nous faisons vaut pour la prochaine compétition. Le retour de Frenkie De Jong ? Ce serait idéal s'il revenait contre Valladolid. Aujourd'hui, il a participé, mais avec peu d'intensité. Ses sensations s'améliorent. Sinon, ce sera pour le match suivant", a indiqué l'entraîneur du Barça.

Quique Setien a partagé le sentiment de son président au sujet du VAR : "La VAR ? Cela ne me semble pas mauvais que quelqu'un donne son avis. Nous pouvons tous le faire avec respect. Je pense que le président l'a fait. Il y a des situations que nous trouvons tous étranges à propos de l'utilisation du VAR. Sur la même action parfois certaines fois on le voit et parfois non. C'est un outil extraordinaire, mais il n'est pas utilisé de manière unitaire, et c'est déroutant. Il faut unifier les critères".

L'entraîneur du Barça a apprécié la performance de Griezmann face à Villarreal, mais refuse de mettre cela sur le compte du dispositif tactique : "L'autre jour, il a eu une intervention extraordinaire, mais je n''associerais pas cette performance simplement au fait qu'il a joué davantage dans l'axe que sur le côté. Il a la qualité et la capacité de démontrer son niveau. L'autre jour, il y a eu un moment d'inspiration extraordinaire de la part d'eux trois, qui ont joué à l'intérieur. Il faut aussi souligner la contribution de Sergi Roberto, qui leur a permis de briller plus facilement".

Quique Setien a évoqué l'importance du derby contre l'Espanyol : "La réalité est celle-ci, tous les derbies n'ont rien à voir avec la dynamique des équipes et le classement. Il s'agit de faire de son mieux et de se concentrer sur la victoire dans ce match. C'est un match d'une importance énorme pour de nombreux joueurs. Il y aura de l'excitation. Sur le plan sportif, la situation de l'un et de l'autre n'est pas la même, mais il y a toujours de l'incertitude. Chacun fera de son mieux".