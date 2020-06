Kevin N'Doram opéré du tendon d'Achille

Fraîchement recruté par le FC Metz, qui a officiellement levé son option d'achat de l'ordre de 4 millions d'euros, Kevin N'Doram va manquer une partie importante de la prochaine saison. En effet, le milieu défensif s'est blessé au tendon d'Achille, comme l'ont annoncé les Grenats via un communiqué officiel.

"Le FC Metz est dans le regret d’annoncer la blessure de Kevin N’Doram. Touché au pied, le natif de Saint-Sébastien-sur-Loire souffre du tendon d’Achille. Cette blessure a été contractée lors d’un entraînement individuel réalisé dans le cadre du programme de reprise proposé par le staff technique messin à tous les joueurs de l’effectif. Notre milieu défensif a été opéré avec succès ce mardi matin", peut-on lire sur le communiqué en question.

"La durée de son indisponibilité est estimée à six mois. Le FC Metz souhaite un bon rétablissement à Kevin N’Doram et espère le revoir au plus vite sur les terrains", écrit ensuite le club entraîné par Vincent Hognon. Coup dur pour le joueur de 24 ans, qui avait disputé 22 matches de Ligue 1 la saison dernière.