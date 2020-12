Domenech vu par ses anciens joueurs

L'arrivée de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes a beaucoup fait parler ces derniers jours. L'immense majorité des observateurs du football français est très sceptique après le recrutement de l'ancien sélectionneur des Bleus, âgé de 68 ans, pour venir sauver les Canaris de la relégation. Qui plus est, Raymond Domenech n'a plus entraîné le moindre club, en Ligue 1, depuis vingt-sept ans. Une éternité dans le monde du football.

FC Nantes, l'arrivée de Raymond Domenech jugée par d'anciens du club

Mais le FC Nantes a fait ce pari et va bel et bien le tenir en dépit des commentaires peu élogieux à l'encontre de Raymond Domenech. Pourtant, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a pas laissé que des mauvais souvenirs dans le football français. Afin de donner une vision plus juste de l'homme et du tacticien qu'est Raymond Domenech, 'L'Équipe' a donné la parole à quatre de ses anciens joueurs afin de le décrire. Romarin Billong qu'il a croisé à l'OL entre 1989 et 1993 le décrit comme un entraîneur atypique.

"Raymond Domenech était un entraîneur atypique, et comme il était érudit, il allait chercher des choses ailleurs que dans le football. Il aimait faire jouer les jeunes, tenter des coups, et essayer des trucs : un jour, il faisait une causerie, puis, la fois d'après, il n'en faisait pas, ou alors il quittait la causerie en laissant finir le capitaine. Parfois, il y avait des mises au vert et parfois pas", a indiqué l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais.

Ancien gardien de but de l'OL de 1990 à 1993, Gilles Rousset garde un bon souvenir de l'ancien sélectionneur des Bleus : "Un entraîneur compétent, ambitieux, charismatique et provocateur dans ses méthodes. Quand Raymond arbitrait nos matches d'entraînement, il faisait exprès de ne siffler que dans un sens pour voir comment les mecs réagissaient dans l'adversité. Pour les pousser à bout. Il y avait d'énormes séquences d'endurance et de résistance. Son truc c'était de nous faire dessiner l'alphabet en courant autour du terrain : on faisait le U puis on s'arrêtait dix secondes, après on faisait le L et on recommençait. On ne s'arrêtait plus de courir, c'était une façon de savoir ce qu'on avait dans le ventre".

Boumsong : "L'entraîneur avec la meilleure connaissance du foot que j'ai eu"

Jean-Alain Boumsong qu'il a eu sous ses ordres en Espoirs et avec les A chez les Bleus le porte en très haute estime : "On a bouffé de la vidéo avec ce très bon technicien. L'un des meilleurs entraîneurs que j'aie eus, dans la connaissance du foot. Il avait des principes défensifs forts et était capable de donner une structure à une équipe de sélection dans un laps de temps très court. Il a une excellente pédagogie et sait optimiser les qualités de chacun. Il faut être attentif quand il parle, il est exigeant là-dessus. Il peut être tranchant et cassant avec ceux qui sortent du cadre et sans pitié avec ceux qui ne respectent pas les règles. Mais je le trouve différent de son image : dans un groupe, c'est un mec cool en fait".

Ce n'est pas forcément le cas de son compère en défense centrale à l'AJ Auxerre, Philippe Mexes, mais qui respecte malgré tout la personnalité de Raymond Domenech : "Ses principes étaient sobres, repartir du gardien et jouer à terre. Il était fort pour adapter notre schéma de jeu à celui de l'adversaire, il avait des tonnes d'info. On n'a pas eu d'affinités particulières. J'étais présenté partout comme le grand blond aux yeux bleux et il n'aimait pas trop, ça l'agaçait. Mais il était très attaché à la bonne ambiance du groupe et à sa cohésion, et, dans sa communication, il savait nous protéger des attaques, quitte à ce qu'on parle mal de lui".