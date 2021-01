Fede Valverde (encore) blessé

Plus les jours passent, plus les problèmes s'enchaînent au Real Madrid. Deux jours après l'élimination en Coupe du Roi par la modeste équipe d'Alcoyano (D3), Madrid a annoncé que son entraîneur Zidane avait été testé positif au coronavirus. Et, pour couronner le tout, le club a annoncé dans la foulée la blessure de Fede Valverde.

Le milieu de terrain souffre d'une blessure "musculaire dans le grand adducteur droit", a annoncé la Maison Blanche par le biais d'un communiqué officiel. La durée d'indisponibilité de l'Uruguayen n'a cependant pas été indiquée.

Décidément, rien ne va plus au Real Madrid.