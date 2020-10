Federico Chiesa se dirige vers la Juventus

L'ailier de la Fiorentina, a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives en 24 matches de Serie A la saison dernièree. Le joueur de 22 ans vit un début de saison canon avec un but et une passe décisive en 2 matches. 'La Gazzetta dello Sport' explique que la Fiorentina est d'accord avec la Juventus pour un transfert à hauteur de 60 millions d'euros, payable en plusieurs fois et sur 4 ans.

Un prêt payant de 20 millions d'euros payé en deux fois (10 millions d'euros cette saison, et 10 millions d'euros la saison prochaine) et une option d'achat fixée à 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Ce qui fait un total de 60 millions d'euros. Une officialisation devrait suivre d'ici quelques jours.