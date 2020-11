Federico Valverde satisfait de son équipe

Après le nul concédé face au Borussia Mochengladbach, le Real Madrid se devait de performer contre Huesca. C'est chose faite, le Real l'a emporté 4-1, avec un doublé de Benzema, un but d'Eden Hazard et un but de Valverde. Une bonne performance globale dont Federico Valverde ne s'est pas caché en marge de la victoire face à Huesca.

"Tout le monde a fait un excellent travail pour remporter une victoire très importante. Nous avons été efficaces. Nous devons continuer à travailler pour que ce résultat se répète plus de fois et nous sommes sur la bonne voie"