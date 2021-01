FÃ©kir manque le pÃ©nalty de la victoire dans le derby de SÃ©ville

Le Betis est sorti du derby de Séville avec le sentiment d'avoir manqué une opportunité. Ce n'est pas pour rien, car l'équipe a raté un pénalty synonyme de victoire.

Suso a ouvert le score pour Séville en début de deuxième mi-temps. L'ailier a décoché une frappe sur laquelle Claudio Bravo n'a rien pu faire et qui a mis le Betis dos au mur.

Mais en quelques minutes, les vert et blanc sont parvenus à égaliser grâce à un pénalty transformé par Sergio Canales. Le milieu de terrain était dans un bon jour et n'a pas tremblé devant Bono pour égaliser.

C'était à la 53e minute, et à la 75e, l'occasion en or s'est présentée avec un autre pénalty, mais cette fois, c'est Nabil Fekir qui s'est saisi du ballon et non Canales, qui avait déjà marqué le premier. Et ce changement n'a pas été favorable au Betis.

Yassine Bonou a deviné les intentions du Français, a repoussé le tir et Fekir n'est pas parvenu à marquer sur sa reprise. Une décision, celle de changer de tireur, a valu à Pellegrini les critiques des supporters du Betis.

En conférence de presse, l'entraîneur a justifié sa décision en assurant que Canales était trop fatigué pour tirer et qu'il était prévu que Fekir tire un éventuel deuxième pénalty.