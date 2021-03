Felipe Melo se moque de la Juventus

Felipe Melo n'est pas parti en bons termes de la Juventus. Le milieu de terrain a quitté le club après y avoir joué entre 2009 et 2011 en critiquant ouvertement la direction. Il a dit qu'il se sentait sous-estimé et qu'il avait également des problèmes avec ses coéquipiers.

Des joueurs comme Giorgio Chiellini ont parlé ouvertement de lui. Dans sa biographie, le défenseur central a déclaré que Melo était "une pomme pourrie". Une déclaration qui a conduit à un chassé-croisé de déclarations avec le Brésilien.

L'atmosphère entre Felipe Melo et la Juventus depuis son départ a toujours été tendue. Et aujourd'hui, au moment le plus bas de l'équipe d'Andrea Pirlo, il en a profité pour s'en moquer.

Après la défaite de la Juventus contre Benevento qui rend très difficile la reconquête du Scudetto, Felipe Melo a répondu sur les réseaux à une publication de Benevento.

"Ahahahahhahahahahagaga Godoooooo", a écrit Melo en réponse à Luca Mastrangelo, youtuber de l'Inter Milan. Un geste que n'ont pas apprécié les supporters de la Juventus.