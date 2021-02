Fenerbahçe doit déjà 36 000 euros de moins à Özil

La cloche a sonné et le vendeur a crié "vendu !" Ou il l'aurait fait s'il s'était agi d'une vente aux enchères physique et non en ligne, bien sûr. L'enchère pour les maillots signés d'Özil s'élevait à plus de 35 000 euros.

La signature de Mesut Özil a été un gros investissement pour Fenerbahçe, car l'ancien joueur d'Arsenal ne jouera pas gratuitement. C'est pourquoi quelqu'un a eu ce coup de génie.

Özil a été présenté à Istanbul et a porté les trois maillots de la première équipe. Et ils ont été mis aux enchères, signés par le talentueux milieu de terrain.

Ils allaient au plus offrant, et la date limite était ce dimanche à 20h, heure française. Mais, comme le savent tous ceux qui ont enchéri en ligne, il y a toujours une prolongation en cas d'enchère de dernière minute, pour donner une marge de manœuvre aux autres enchérisseurs.

Les enchères pour les deuxième et troisième maillots se sont terminées à temps. Le bleu avec des détails dorés a été vendu pour 5 250 euros, tandis que le marron avec des détails bleus a été vendu pour 4 800 euros.