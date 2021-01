Ferdinand compare Amad Diallo avec Cristiano Ronaldo

Amad Diallo, 18 ans, a récemment été officialisé comme nouveau joueur de Manchester United, contre 20 millions d'euros en provenance de l'Atalanta. Pour l'ancien international anglais Rio Ferdinand, le nouveau Cristiano Ronaldo est peut-être là.

"Si nous regardons des vidéos de lui et parlons aux gens du club qui ont été impliqués dans son recrutement, cet enfant pourrait potentiellement devenir l'un des meilleurs au monde", a déclaré Ferdinand lors d'une conversation sur sa chaîne Youtube. L'ancien défenseur a même fini par pointer le nom de Cristiano Ronaldo : "Je ne veux pas mettre la pression de Ronaldo sur lui, mais personne ne connaissait Ronaldo au moment de son arrivée, à l'exception des portugais évidemment. Cet enfant est similaire en ce sens, et si vous regardez ses vidéos et la façon dont ils parlent de lui, le monde peut être le sien s'il s'applique à son travail."

Diallo a fait ses débuts la saison dernière à Atalanta, après avoir marqué lors de son premier match. Au total, il a disputé cinq matchs pour l'emblème de Bergame (le transfert pourrait atteindre 40 millions selon les bonus).