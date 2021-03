Ferdinand conseille Mbappé à Liverpool

Kylian Mbappé restera-t-il à Paris au-delà de cette saison ? Après le match face au FC Barcelone mercredi soir, le patron du PSG s'est montré très confiant concernant la prolongation du Français.

Mais, en Angleterre, on l'imagine déjà porter les couleurs de Liverpool la prochaine saison, à l'image de Rio Ferdinand. Sur le plateau de 'BT Sport', l'ancien défenseur de MU a conseillé le natif de Bondy aux Reds : "Je pense qu'ils pourraient (le faire signer) oui. Je pense que quelqu'un comme Mbappé regarde la façon dont Liverpool joue et le manager. Vous regardez le manager, les joueurs de qualité qu'ils ont. Mais le manager, est-ce que c'est un manager pour lequel je veux jouer ? Klopp l'est toujours, oui."