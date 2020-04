"Ronaldo a laissé O'Shea sans oxygène"

Il y a un match que Ronaldo n'oubliera jamais dans sa carrière. Un match amical entre Sporting de Portugal et Manchester United, au cours duquel les Red Devils ont compris que ce jeune portugais de 18 ans devait porter la tunique rouge.

Rio Ferdinand a raconté les coulisses du match qui s'est déroulé en 2003 où les Lusitaniens s'étaient imposés 3-1 grâce à un spectaculaire match de CR7. Quelques jours plus tard, le joueur se trouvait à Old Trafford pour signer dans l'équipe anglaise.

"Nous avons joué contre le Sporting en 2003, nous rentrons au vestiaire à la mi-temps et O'Shea a eu besoin d'une bouteille d'oxygène. Il était épuisé et avait du mal à respirer. On lui disait de coller plus Ronaldo et il ne pouvait même pas nous répondre."

"Butty, Scholesy et moi avons dit : 'Ce gamin est incroyable, nous devons le signer', le départ a été retardé d’environ une heure et demie, ils faisaient affaire à l'étage pour essayer de le signer. C'était une performance incroyable", raconte l'ancien joueur de United.

L'ancien international anglais a également révélé un fait curieux sur la vie du Cristiano à Manchester et sur la façon dont le Portugais s'est toujours efforcé d'être le meilleur.

"Il habitait à côté de moi, donc j'allais parfois chez lui : 'Bro, que font tous ces gens chez toi ?'. il me répond : 'C'est mon kiné, c'est mon préparateur physique et ma masseuse' et là je me dis : 'Seigneur, ce gars est fou !', il investissait sur lui-même."