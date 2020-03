"Mourinho ne laissera pas Kane aller Ã  Manchester United"

Le transfert prévu de Harry Kane à Manchester United pourrait être annulé par la présence de Jose Mourinho à Tottenham, selon Rio Ferdinand. Harry Kane a longtemps été lié à un déménagement à Old Trafford, et le capitaine anglais serait enclin à changer d'air. Il est sur le point d'effectuer son retour à l'entraînement avec le reste de l'équipe après s'être blessé aux ischio-jambiers le jour du Nouvel An, et l'ancien défenseur des Red Devils, Ferdinand, a déclaré qu'il l'accueillirait avec plaisir à Manchester.

"Est-ce que je prendrais Harry Kane maintenant ? Bien sûr que je le ferais", a déclaré Rio Ferdinand dans un live sur Instagram. "S'il est en forme et qu'il est impatient de partir, vous emmenez Harry Kane à Manchester United, à 100%. Ce serait le meilleur joueur, vous garantissez des buts marqués, en Premier League, vous garantissez des buts marqués. Ce mec marque des buts mais je ne vois pas Tottenham laisser Harry Kane partir".

"Et avec Mourinho là-bas, je ne vois pas Mourinho le laisser aller à Manchester United", a ajouté l'ancien défenseur de Manchester United. Les Red Devils sont également connu pour avoir un intérêt pour la star du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, alors que les rumeurs ontinuent de circuler autour de l'avenir de l'ailier en Bundesliga. Plusieurs clubs anglais sont intéressés par le prodige formé à Manchester City et aimerait le rapatrier en Premier League.

"Je prendrais Sancho tous les jours à Manchester United", a déclaré Ferdinand. "Que nous l’obtenions, cependant ... C'est un grand joueur, avec un grand potentiel, il est anglais, il est brillant. Je prendrais Sancho maintenant". Pendant ce temps, les Spurs et José Mourinho sont susceptibles de rechercher des renforts pour cet été alors qu'ils cherchent à oublier une saison 2019-20 décevante jusqu'à présent. Les dernières rumeurs les ont liés à un retour de l'ancien ailier Gareth Bale, ainsi qu'à un mouvement audacieux pour la sensation de Dortmund, Erling Haaland.

Ferdinand, cependant, n'était pas optimiste quant aux chances des Spurs de recruter l'un de ces deux joueurs. "Bale aux Spurs? Ce serait formidable pour les Spurs s'ils pouvaient l'obtenir, mais je ne pense pas qu'ils peuvent se le permettre, c'est le problème. Haaland ne va pas aller aux Spurs. Il est à Dortmund, pourquoi irait-il aux Spurs ?" Mourinho peut refuser d'envoyer son joueur vedette à ses anciens employeurs du côté d'Old Trafford, mais il a montré son côté altruiste lundi en pleine pandémie de coronavirus.