Ferdinand : "Saul est un joueur majeur"

Rio Ferdinand a a appuyé l'idée qu'a Manchester United de se payer les services de la star de l'Atlético Madrid, Saul Niguez, décrivant l'Espagnol comme le "chef d'orchestre" au sein de l'équipe de Diego Simeone.

Saul a gravi les échelons des jeunes de l'Atletico avant de passer à l'équipe senior en 2012, et a depuis accumulé 284 apparitions pour le club rojiblanco dans toutes les compétitions, marquant au passage 39 buts. Le joueur de 25 ans a aidé Matelassiers à remporter cinq trophées majeurs au cours de cette période, dont des victoires en Ligue Europa et en Coupe du Roi, tout en s'établissant comme l'un des éléments les plus réguliers de la Liga.

L'Atletico a cadenassé son joueur en lui faisant signer un contrat exceptionnel de neuf ans en 2017, qui devrait le garder à Wanda Metropolitano jusqu'en 2026, mais les spéculations sur son avenir commencent à s'intensifier avvec l'approche du mercato. United est parmi les clubs qui sont pressentis pour passer à l'offensive pour Saul et serait disposé à payer la clause de libération du milieu de terrain et qui s'élève à 150 millions d'euros.

Ole Gunnar Solskjaer devrait apporter un certain nombre de changements à son équipe plus tard dans l'année, avec toute une série de joueurs présentés comme des cibles potentielles : l'ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho, le meneur de jeu d'Aston Villa Jack Grealish et le stratège de Leicester, James Maddison, pour ne citer que ceux-là.

Ferdinand est au courant du fait que son ancien club fait constamment l'objet de rumeurs de transfert et qui ne se vérifient pas toujours, mais estime également que Saul est un "acteur majeur" capable d'ajouter une nouvelle dimension à n'importe quelle équipe. "Quel joueur ! Je parle de Saul Niguez depuis quelques années maintenant", a déclaré l'ex-défenseur de United lors d'une vidéo en direct sur Instagram. "Je pense que c'est un joueur majeur. Complet, calme, très bon pied gauche, véritable chef d'orchestre, il peut marquer des buts, tactiquement il est très conscient. Vous pouvez voir Simeone, il met ses équipes très bien en place et il est au milieu pour guider son équipe. Saul Niguez est énorme et il est apparu dans les journaux cette semaine que Man Utd s'intéresse à lui, mais nous devrons attendre et voir. Man Utd est lié à tout le monde."