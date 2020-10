Ferdinand sous le charme de Rashford

Sorti du banc à la 63e minute contre le RB Leipzig (5-0) mercredi soir en Ligue des Champions, Marcus Rashford a été l'auteur d'un triplé salvateur.

Rio Ferdinand, ancien joueur des Red Devils et désormais consultant pour 'BT Sport', a encensé l'international anglais.

"C’est juste sensationnel. Il sort du banc, il est en feu et c'est comme s'il était dans une cour de récréation contre des plus jeunes et qu'il intimidait tout le monde. Depuis quelques jours, Marcus Rashford fait la Une des journaux pour les bonnes raisons et demain, il sera en dernière page pour des raisons similaires. Il a été magique", a-t-il déclaré.