"Ferguson a offert Cristiano au Barça"

Cristiano Ronaldo est une légende du Real Madrid, mais il aurait pu rejoindre le FC Barcelone. Ramón Calderón l’a dévoilé dans une interview accordée à 'Al Mayadeen'.

La raison ? Ferguson préférait céder son joueur au club 'culé' plutôt qu'à la formation 'merengue'. Il est même allé jusqu’à lui offrir.

"C'est une opération qui a eu lieu entre 2007 et 2008. C’était une négociation difficile avec Manchester United, parce qu’ils ne voulaient évidemment pas perdre leur joueur, mais il a été très clair sur l’engagement qu’il a pris avec moi. Il l’a assumé dès le début. Il a voulu venir au Real Madrid", a-t-il raconté.

"En fait, Ferguson ne voulait pas que le joueur parte parce qu’il n’aime pas beaucoup le Real Madrid, qui a été un rival; et il l’a offert à Barcelone", a-t-il ajouté.

Et qu’en a pensé le Barça ? " Évidemment, il était ravi de cette opportunité, mais pour Cristiano Ronaldo c'était clair. Il a dit qu’il s'était engagé avec Ramon Calderón pour aller au Real Madrid et que cela n’allait pas changer. Et il l’a fait. Nous avons signé un document qui est ici".

"Un document dans lequel il me disait qu’il était parvenu à un accord, et il y a sa signature, et que le Real Madrid acceptait cette offre et, même pour qu’il n’y ait aucun doute, nous avons ajouté une clause pour que l’une ou l’autre des parties, si elle ne respectait pas cet engagement, devait payer 30 millions d’euros à l’autre partie", a précisé Calderón.